Mitwirkungs-/Stimmrechtlose Partizipationsscheine sind Aktien aus dem Partizipationskapital von Aktiengesellschaften - erwirbt man durch Einlage (Kauf) um Kapitel anzuschafften. Sie werden als Vorzugsaktien gehandelt in Deutschland als Genusscheine sie werden im Gesamtkapital auf der

Passiva Seite der Bilanz ausgewiesen. Mit partizpieren bedeutet sich am Erfolg einer AG beteiligen, neue Scheine dazu kaufen im umgekehrtem Sinn trägt man das Liquiditätsrisiko mit. Nochmals

Besitzer der Scheine haben kein Stimmrecht. Der Finanzskandal der Pucher Bank wird mit jahre-

langen Bilanzfälschungen verbunden - Pucher und Konsorten fälschten äußerst gekonnt, raffiniert das Gesamtkapital der Bank auf der Passiva Seite um das Eigenkapital zu erhöhen. Diese Raffi-

nesse erfordert auf der Aktiva Seite weitere betrügerische Aktivitäten - um die Mittel (Einlage) zu beschaffen wurde Jahr für Jahr zum Schein große Kreditbeträge mit unglaublich hoher Verzinsung (frisierte Zinserträge) in der Aktiva postioniert - auf der Gegenseite hat man die Partizipationskäufe bei Banken nicht bestätigt. Ein außergewöhnlicher Betrugsfall der seines gleichen sucht. Die zum Schein angelegten Kredite und der Kauf von Partizipationsscheine schlagen sich klarerweise in der Bilanzsumme nieder die anwuchs ohne das der Aufsichtsrat Verdacht schöpfte um zu hinterfragen wie es zu diesem auffallenden Bankergebnis kommt. Trotz aller krimineller Energie hätten Kredit-

prüfungen in der Bank aufgrund der hohen Kreditbeträge und die noch dazu ohne einwandfreier Besicherung der internen Revision auffallen müssen. Die Scheinkredite, gefälschte Korrespodenz und anderes mehr hat man getrennt auf bewahrt so jeder internen-externen Prüfung vorbehalten. Der Prokurist wußte Bescheid was in der Bank vorging - sei hier festgehalten.