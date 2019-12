Über 270 Kinder verletzt ist Wahnsinn gegenüber einen Vergleich zum Vorjahr mit drei Tote und viele Verletzte. Ein Teil davon verunglückt auf Zebrastreifen - das Kuratorium für Verkehrssicherheit geht jetzt der Sache nach um zu ergründen was man tun kann um Kinder auf Fußübergänge zu schützen. Es wird immer unvorsichtige Kinder und Jugendliche geben die anderen Verkehrsteilnehmern das Leben schwer machen - ohne anzudeuten bzw. nach links zu schauen ob ein Fahrzeug so nahe sich den Zebrastreifen genähert hat das es nicht mehr rechtzeitig angehalten werden kann kümmert nicht selten Jugendliche und auch Erwachsene nicht knapp vor der Motorhaube den Schutzweg zu betreten. Die leichtsinnigen Fußgänger ignorieren den heran nahenden fließenden Verkehr als gäbe

es in nicht - sie halten ihr smartphone am Ohr oder zu zweit quasseln, lachen sie daher als wären sie im Park unterwegs. Auch die nicht angepaßte Geschwindigkeit gefährdet immer wieder Fußgänger auf dem Schutzweg. Unbeleuchtete Schutzwege sollte es im verbautem Gebiet nicht mehr geben. Nicht immer ist der andere Verkehrsteilnehmer schuld wenn der Fußgänger am Schutzweg verletzt wird und im schlimmsten Fall getötet wird. Um die Opferzahl drastisch zu senken müßten Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer vor jedem Schutzweg stehen bleiben als wäre dort eine Stopptafel aufgestellt - unrealistischer Gedankensplitter von mir. Die Erwachsenen sollten ein Vorbild für unsere Kinder sein wie man sich richtig verhält wenn man den Schutzweg überquren will - leider sind nicht alle Erwachsenen vorbildreif.