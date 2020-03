Vor drei Wochen brach in China der Coronavirus aus - der Rest der Welt fühlte sich noch relativ

sicher es schien alles wie normal zu laufen. In tägliche Nachrichten hörte man von immer mehr von

infizierte die man in Quaratäne nahm auch Todesfälle häuften sich. Die Finanzwelt schien in

Ordnung niemand ahnte was auf sie zukam. Seit voriger Woche ist alles anders - unser Nachbarland Italien wird vom Virus schwer heimgesucht - besonders betroffen ist die Region Lombardei und Venetien. Die Zahl der infizierten steigt täglich verstorben sind bereits hunderte Menschen. Es sind

ältere Menschen und Vorerkrankte für die der Virus tödlich war. Die Börsekurse für Wertpapiere (Aktien, Investmentfonds) hat es arg erwischt doch noch schlimmer war der Absturz an der Waren-

börse z.B.: Erdöl! Wir merken es bei Tankstellen wie der Diesel und Benzinpreis täglich nach unten geht. Erfreulich für die Autofahrer - schlecht für die Wirtschaft den wenn Förderländer Einnahmen Einbußen verkraften müssen ist die logische Folge sie werden weniger investieren. Das Dilemma betrifft exportierende Länder wie z.B.: Deutschland, Österreich u.a. Industrieländer. Weniger wird

produziert infolge Arbeitsplätze vernichtet. Erinnern wir uns doch vor ca. 11 Jahre als die amerika-

nische Lehman-Investbank chaotische Zustände bei Börsekurse hinterlies. Die katastrophale

Insolvenz ist bei weitem noch nicht ausgestanden - Ramschwertpapiere kauft(e) die EZB in x-Milliardenhöhe um schwer angeschlagene Banken in der EU vor dem Kollaps zu retten, 0-Verzin-

sung für Geldeinlagen, Negativzinsen, die Deutsche Bank hat ihre Spekutaioln teuer bezahlt, die

enorme untilgbare Verschuldung der Industrieländer, in USA sind noch sehr viele wenig begüterte bis an die Ohren mit Kreditraten zugedeckt - es sieht so aus als würde sich das Unheil wiederholen. Vor dem größten Geldcrash aller Zeiten haben Ökonomen längst gewarnt. So schlimm war es am 11.9.2001 als Terroristen die beiden Türme in New York zum Einsturz brachten weiters andere Ziele ins Visier nahmen. Nach diesem verheerenden Anschlag war die Finanzwelt nicht mehr die wie davor. Das Fiasko treibt den Goldpreis in ungeahnte Höhen den Vermögende suchen ihr Heil im Gold und Silber. Unser Land ist im großen und ganzen noch entfernt von einer Epedemie doch auch hier vermehren sich Verdachtsfälle sowie mit Virus erkrankter Menschen. Börsekurse schlagen in jede Richtung aus wie ein Seismograph bei einem Erdbeben - schon eine Zeit lang schlugen sie nach oben aus der Coronavirus bracht sie zum Fall.