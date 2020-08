Dazu ist zu schreiben das der Florianihof schon lange überschuldet war und kaum in die wirt-

schaftliche Lage gekommen wäre den Berg von Schulden zu tilgen. Pucher übernahm zu jener Zeit offene hohe Kreditschulden der Vorbesitzerin - die Gastwirtschaft Hotel-Restaurant Florianihof wurde hypothekarisch besichert gehörte von nun an der Commerzialbank. Das ging fast 20 gut wenn auch die Kredit-Verpflichtungen nicht weniger wurden. Als vor einige Jahre die Nationalbank Unregelmäßigkeiten gesichtet hat ging es mit dem Florianihof ständig bergab - Pucher roch die

Lunte den die geschätzte Qualität lies deutlich nach. Die Aufdecker der Finanzmarktaufsicht folgten der Spur solange bis es zum Showdown Mitte Juli kam. In die Masseverwaltung kommt alles was verwertbar ist - so auch der Florianihof mit anderem Besitzeigentum. Um den Florianihof gab es hin und wieder Gerüchte ob er in die Pleite schlittern wird doch die verstummten bald. Die Gast-

wirtschaft von Pucher existierte solange bis die Fälschungen aufflogen. Am Schluß der Tragödie blieben ca. 3,300.000,-- Schulden übrig. Das bedeutet: sollte sich jemand von der Gastrobranche finden der ernsthaftes Kaufinteresse zeigt bekommt er aus der Konkursmasse den Florianihof zu einem annehmbarem Preis übernimmt logisch sämtliche Lasten bürdet sich weitere Sanierngs-

kosten auf daher ist es fast unwahrscheinlich das sich in der Gastro-Branche jemand findet der dem Florianihof neues Leben einhaucht.