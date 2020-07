Martin Pucher wirft man vor seine Bank hat jahrelang Bilanzen frisiert > gefälscht mit einem

Wort. Sollte sich das bewahrheiten dann gab es einmal die Commerzialbank von Pucher. Zurzeit wird die Bank von Bankprüfer der Finanzmarktaufsicht zerlegt. Wird die Bank abgewickelt

bekommen die Sparer das gesetzliche Einlagensicherungsguthaben höchstens 100.000,-- pro Person zurück. E-Mail "office@einlagensicherung.at." Ist es möglich das Pucher reingelegt wurde ohne zu ahnen wer ihm Schaden will? Bilanzbuchhalter, Wirtschaftsprüfer können Bilanz lesen umso mehr ist es verwunderlich das niemand auffiel das die vorgelegte Bilanz verfälscht ist - auch die Finanzmarktaufsicht lies sich täuschen - schon seltsam. Der Kahlschlag reißt auch den SVM in

den Abgrund - der Verein ist so gut wie pleite. Die bgld. Fußballakademie bleibt erhalten. Was mit

dem Bauareal für das Impuls-Zentrum passiert steht in den Sterne. Der Schaden ist immens groß

für Sparer und Gewerbetreibende, Handelskaufleute, für Orte wo es nur Commerzialbank-Filialen

gibt bzw. gab. Der Bankskandal beschäftigt Zeitungen, Nachrichten noch eine Zeit lang. Wer Pucher näher kennt weiß der Mann ist zielstrebig, ein Sturschedl - was er sich vornahm, vornimmt hat Hand und Fuß lässt sich ungern von seinem Vorhaben abbringen. Der Schlaganfall hat ihn schwer gezeichnet als er in dieser Zeit so gut wie beruflich ausfiel. Martin Pucher ist für mich kein Bilanzfälscher - das will ich nicht glauben. Bilanzbuchhalter und Vorstandvorsitzender sind gesetzlich zur Bilanzwahrheit verpflichtet - Bilanzbuchhalter und Cheef riskieren hohe Geld-/Haftsrafen wenn sie fälschen.