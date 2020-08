Der ungeheuerliche Kriminalfall der Commerzialbank riß den SVM in die Insolvenz mit. Verständlich das kein Sponsor bereit war ein zuspringen um die Erdäpfel aus dem Feuer

zu holen. Nach 20 Jahre Bundesliga endet skandallös der erste bgld. Fußballverein im fußballer-

ischen Niemandsland. Voraussichtlich wird Burgenland kein zweites mal einen Fußballverein

bekommen dem es gelingen wird in die oberste Liga Östereichs aufzusteigen und jahrelang mit

zuspielen - schon gar nicht was die Infrastruktur betrifft. Parndorf ist eine reiche Gemeinde wird durch das Designer Outlet-Zentrum immer größer die Gemeinde finanzkräftiger dort könnte sich eine Fußballmannschaft entwickeln die irgend wann das Zeug hat in die Bundesliga auf zusteigen -

für M'burg kam eine Ende mit Schrecken. Der Kader wird sich auflösen die Profispieler sind frei

der eine und andere versucht sein Glück bei einem anderen Bundesligaverein Fuß zu fassen.

Übrig bleibt das leere Pappelstadion für das die Gemeinde anfallende Kosten trägt. Am 6.8.1945

fiel die erste Atombombe auf Hiroshima - am 14.7.2020 krachte die Commerzialbank zusammen -

am 5.8.2020 löste sich der SVM in seine Bestandteile auf. Viele Zeitungsleser kennen die Kom-

mentare zu Schlagzeilen die den SVM betrafen dabei fallen immer wieder Kommentare auf die schon längst dem SVM den Abstieg vergönnen. Wer noch immer nichts von Mattersburg gelesen, gehört, gesehen hat ist ein Dauerschläfer soll es weiter bleiben.