Die Gemeinde hat durch die Insolvenz der Commerzialbank empfindlich finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen z.B.: die Kommunallsteuer, Grundsteuer, Kanalbenützungs-

gebühr. Der SVM, der Florinaihof, die Bank selbst beschäftigten eine beträchtliche Zahl von Arbeitnehmern. Der wirtschaftliche Aufschwung lässt sich noch Zeit ist nicht so schnell zurück gekehrt wie prognostiziert wurde. Der erfreuliche Aufschwung des Bezirksvorortes erlitt einen nachhaltigen Dämpfer mit dem niemand gerechnet hat. Wie wird die Gemeinde die finanziellen Einbußen verkraften - wird sie gezwungen sein Steuern und Abgaben zu erhöhen? Ein Trostpflaster ist die Erweiterung der Arena

West die den Ausfall etwas kompensiert. In unserem Interesse sollte der in Insovenz geratene Florianihof einen Besitzer finden der in aus der Konkursmasse herauslöst - einen so günstig gelegenen Platz gibt es in M'burg kein zweitesmal. Das Rathaus mit seinem Platzproblem seinem nicht mehr zeitgemäßem Eingang bedarf einer baldigen Lösung - der Bauplatz ist ja vorhanden.