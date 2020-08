Egal was er kann, was er ist, wie sein Naturel ist mit der Zeit kommen seine Auffälligkeiten zum Vorschein die man mag oder ablehnt. Das Naturell jedes einzelnen Menschen unterscheidet sich

beeits im Kindergarten-Alter prägt sich in folgende Jahre weiter fort formt den Charakterzug.

In dieser Zeit entwickelt der Mensch auffällige Eigenschaften die sich bis ins Alter fort pflanzen.

So ungefähr lässt sich erklären warum wir Menschen mögen und andere nicht. Die schlechte Saat beginnt also in sehr jungen Alter zu keimen dazu kommt schlechter Einfluß von außen der sich

in der Wesensart spiegelt. In der Volksseele werden diese Menschen für gescheit, tüchtig, freund-

lich gehalten sprühen vor Tatendrang schaffen sich einen tadellosen Ruf wenn man nach ihnen fragt oder plaudert erfährt man nur gutes - ihre dunkle Seele sieht ja keiner der mit ihnen in Kontakt kommt. Anfänglich inszinieren sie die fast perfekte Show gewinnen mit ihren Pläne volle Zustimmung von Unterstützern die den Leithammel freie Hand geben ohne zu hinterfragen ob sein Tun Sinn macht, finanzierbar ist. Es stellt sich in Jahre heraus das der Perfektionist ins Schleu-

dern kam als er gönnerhaft Vereine finanziell unter die Arme griff als Sponsor den Fußballverein in sein kleines Imperium einverleibte ein pralles Vereinskonto nach wenige Jahre leerte und schließ-

lich auf das Geld anderer Leute zugriff - nicht selten haben die Machertypen ein Alkoholproblem. Menschenkenner hätten diesen Herrn längst durchschaut wohin sein Weg führt. Das Böse in die-

sem Menschen war von Anfang in seine Gene nur niemand wollte seine Auffälligkeiten in Frage

stellen. Hinter seinen Rücken hat man zwar getuschelt mehr schon nicht - die anderer Meinung

waren lies er gehen bzw. er trennt sich von ihnen.