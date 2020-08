Der Beitrag in der BVZ M'burg erinnert mich an meine aktive Zeit in der Bank. In den Anfangsjahre

als die Bank einen neuen erwünschten Bankdirektor bekam schmeichelt der sich ein als er die

damaligen greisen Aufsichtsräte in der Bank empfing - die Belegschaft mußte sich in Reih und Glied vor den Herren sie mit Handschlag begrüßen. Jahre später klang der unterwürfige Empfang ab auch deshalb einer nach dem anderen älteren Herrn altersbedingt ausfiel durch jüngere AR ersetzt wurden. Wozu man in meiner Zeit Aufsichtsräte gesucht hat um sie für diese Bankfunktion bestellt hat blieb mir damals rätselhaft. Das Genossenschaftsgesetz stand dahinter erfuhr ich später. Die Auswahl für den AR betraf in erster Linie Geschäftsleute mit gutem Leumund, Mitglied der Wirtschaftskammer auch mit Ehrentitel verliehen wie Kammerrat, Kommerzialrat sie waren für Kontrollaufgaben, Einwilligung für Vorschläge des Vorstandes zuständig - was Kontrolle betraf nie annähernd erfüllten sie ihre Aufgabe - die Herren Aufsichtsräte waren erwünschte Erfüllungsge-

hilfen für den Vorstand. Für mich als junger Mitarbeiter war bald klar das Bankfuntionieäre Opportuinsten sind die nur zu ihrem Vorteil die Bankfunktion angenommen haben - schnelle Krediteinräumung in gewünschter Höhe war das Zuckerl das man ihnen bot um die Funktion an zunehmen. Es lockte auch das Sitzungsgeld je nach Anzahl der beigewohnten Sitzungen weiters lud man sie auf Betriebsausflüge ein. Ein leicht verdientes Einkommen für die ausgefallene Arbeits

zeit im eigenem Betrieb. Das die Herrn Aufsichtsräge mit den umfangreichen Prüfungsaufgaben total überfordert waren lag klar auf der Hand dafür hatten sie ja die Innenrevision. Sie konnten

der vierteljährliche Berichterstattung des Revisors nur zuhören - Fragen stellten sie selten. Wenn

die externen Bankprüfer des Genossenschaftsverbandes ihre wochenlange Prüfungsvorgänge

abschlossen war der Schlußbericht mit Besserungsvorschläge und Mängelaufdeckung für die Aufsichtsräte von Bedeutung. Alles Schall und Rauch keiner von den Herrn hat jemals hinterfragt ob aufgezeigte schwerwiegende Mängel behoben wurden. Es kam mir damals vor wie ein Larifari. Viel Blabla ohne das sich was ändern wird. Eine Freunderlwirtschaft par exellence.