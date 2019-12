Wer Internet Zugang hat kann auf "YOU TUBE" die derzeitigen Beitrage sehen und hören die

Angst schüren. Umsonst machen es diese Leute nicht - sie werden gut bezahlt. Darüber mehr zu

schreiben ist zu verfrüht - wer es wissen will kann sich selbst überzeugen um was es geht. Auf jeden

Fall sind wir weltweit in eine sehr unsichere Zeit hinein geraten wie es schon Jahrhzehnte lang nicht vor kam. Tritt das ein was befürchtet wird wir wären darauf nicht vorbereitet - das steht fest.

Unsere Presse hütet sich noch um darüber zu berichten.