dann ihre Ferraris, Lamborghini, Maserati, Porschem Jaguar, usw. sicher kein normal sterblicher Mensch. Dasselbe gilt für Schmuckhändler, Einrichtungshäuser, Jachtbauer, Modehäuser, usw. Die Scheichs warfen viele Jahrzehnte mit ihren Petro$ locker herum waren bei Händlern äußerst beliebt wenn sie auf Shoptour flogen - das waren tatsächlich noch Zeiten wie in 1001 und einer Nacht. Die arabischen Länder werden logisch mit ihrer Verschwendungsucht zurückfahren wenn es einmal soweit ist - noch dürfen sie ihre in Saus und Braus den der Ölpreis hat bereits leicht leicht angezogen - die Scheichs auf sind auf bevorstehende Veränderungen ihrer Gewohnheiten gefaßt - dasselbe gilt für weltweite Wirtschaft & Handelsbeziehungen die sich ebenfalls anpassen müsssen um die Scheichs als Kunde zu behalten.