Trotz motorradunfreundlicher Wetterprognosen machten sich die Biker vom Motorrad-Stammtisch "Die Gänse" am Wochenende zu ihrem traditionellen Pfingstausflug auf. Dieses Jahr ging es nicht ins Ausland.

BAD SAUERBRUNN. Waren die Ziele in den vergangenen Jahren, Länder wie Rumänien, Ungarn, Slowenien, Bulgarien oder die Schweiz, so wählten die Biker dieses Jahr, coronabedingt, die westliche Steiermark.

Übernachtet wurde bei einem Motorradfan

Ein motorradbegeisterter Fleischermeister betreibt in der Marktgemeinde Bad Schwanberg, ein Hotel mit Wirtshaus – ideale Voraussetzungen für einen Aufenthalt. Über das Burgenland, mit einem kurzen Stopp in Jennersdorf, kamen die Biker, trocken an ihr Ziel.

Nach dem Beziehen der Zimmer ging es schon zum gemütlichen, kommunikativen Teil in die Gaststube. Wetterbedingt stand am darauffolgenden Vormittag lediglich der Besuch eines Altwarenhändlers, oder besser gesagt, eines Bauernmuseums am Programm. Mittags wurden jedoch die Motoren angelassen und einer Tour auf die Soboth bzw. dem drei Länder Eck, stand nichts mehr im Wege.

Exklusive Livemusik für die Biker

Am darauffolgenden Tag zeigten alle Wetterkarten starke Unwetter an und so stand die Besichtigung der kleinen Ortskapelle sowie einer alten Burganlage am Programm. Natürlich wurden auch, die am Weg gelegenen Buschenschanken aufgesucht und Schilcher verkostet. Dass mehr als ein Dutzend Biker im Ort ihr Quartier aufgeschlagen hatten, das sprach sich im kleinen Bad Schwanberg bald durch. Auch der örtliche Musikverein bekam davon Wind und so luden die Musikanten, die Biker, zu ihrer ersten Probe, nach Corona Pause, ein. So hatten die Musiker erstmals wieder Zuhörer und die Biker eine „Liveband“, die nur für sie spielte.

"Kein Rekord aber gut"

"Mit rund 1.000 gefahrenen Kilometern war dieser Pfingstausflug zwar kein Rekordausflug, dennoch, tat jedem einzelnen die gemeinsame Zeit gut. Es wurde geplaudert, gelacht und alte Geschichten noch einmal erzählt – und das ist in dieser Zeit noch viel wichtiger", zieht man bei den Gänsen Resümee über den diesjährigen Pfingstausflug.