Wenn man auch kein Schnitzelesser ist doch ab und zu hat einen Gusto darauf. Mein Beitrag

ist keine bezahlte Werbung oder ähnliches sondern nur eine Feststelliung wie gut dort das Schnitzel schmeckt. Groß weil es mit dem Schmetterlingschnitz auch als Faltschnitt bekannt herunter geschnitten ist, durch den Steakmaster gewalzt wird bis es die richtige Fleischstärke bekommt ( 5mm-6 mm) anschließend in Mehl gedrückt, in gesalzenes versprudeltes Ei getunkt, in feine Brösel gedrückt und sofort im heißem Öl fritiert wird. Wenn panierte Schnitzel nicht sofort fritiert werden wird die Panier durch den heraus getretenen Fleischsaft feucht die Panier löst sich vom Fleisch wenn man das gebackene Scnitzel anschneidet. Die erwähnte Zubereitungsart verspricht ein gelungenes großes nicht zu dickes Schweinsschnitzel von der Oberschale aus der Friteuse bei 170 Grad. Das gelungene Schnitzel ist goldbraun, mit knusprige Panier und mürbem Fleisch. Ich meine es ist perfekt zubereitet. Ich kenne Leute die ein dickes Schnitzel (vom Karrree) bevorzugen und von richig geschnittenen Schnitzel nicht viel halten. Wenn der Bezirksvorort bald kein einziges Gasthaus mehr hat soll es ein Trost sein das wir ein Lokal haben wo man gut, preiswert ein Essen erhält. Das Speiseangebot übertrifft die Erwartung - ich hatte das Befürfnis darüber einen Beitrag zu verfassen den vor wenige Tage fiel mir dieses Lokal nicht ein als ich über Lokale herzog die wir in M'burg haben. Der Lokalpächter hat es sich redlich verdient das man sein Lokal vor den Vorhang stellt.