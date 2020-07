Die Überschrift braucht niemand weiter zu lesen wenn man gemeinsam in Partnerschaft, in Begleitung mit guten Freunde aus geht oder sich mit Bekannte abredet. Dann weiß man wohin man geht oder fährt oder gesellt sich gerne dazu. Doch geht man allein fort um in einem Lokal Anschluß gerade aus mit anwesende Gäste die man nur oberflächlich kennt zu unterhalten stellt man wiederholt fest das es sich nicht gelohnt hat sich mit ihnen in einen Diskurs ein zulassen - nichts hätte man versäumt wenn man zuhause geblieben wäre. Welche Schicht trifft man haupt-

sächlich in Lokale an wenn sie hauptsächlich von junge Männer selten von Frauen besucht werden? Ihr Gesprächsstoff ist oft auf niederstem Niveau, lachen laut auf, sutzeln ihr Bier aus der Flasche oder schaun dumm aus der Wäsche weil sie nicht mitreden wollen oder können. Ist das Lokal als Eßlokal eingerichtet wird es dort selten eine Schank-Theke geben als Gast nimmt bei einem freiem Tisch soferne er noch frei ist Platz kommt man zuzweit hin oder zu viert um gemein-

sam ein bar schöne Stunden zu verbringen. Eine Einzelperson findet dort kaum Anschluß um sich mit einem weiteren Gast zu unterhalten. Wenn wunderts das in den meisten kleinen Beisln immer diesselbe Gästeschicht aufkreuzt und viele andere Leute abhält sich blicken zu lassen. Bei der niedrigen Bildungsschicht ist nicht umsonst das Dorfwirtshaus und das Beisl äußerst beliebt nur dort kann sie ihr Ventil öffnen und Luft ablassen in Eßlokale sind sie erwünscht wenn sie die Speisekarte verlangen.