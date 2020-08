Mit welcher Finesse hat Pucher & Co. jahrzehnte lang gefälscht, betrogen ist einmalig im Bank-

wesen Österreich - der Nationalbank-Gouverneur hält daher ein totales Versagen sämtlicher Kontrollorgane für nicht zutreffend. Die Sichtweise des Herrn Holzmann ist für sehr viele österreichische Bankkunden kaum nachvollziehbar auch wenn die Fälschungen noch so gut waren das man sie jahrzehnte lang nicht entdeckt hat. Die Bankkontrollore stehen jetzt unter großem Druck versuchen mit Ausreden der Haftung zu entkommen. Die Frau Vorständin die rechte Hand vom Pucher fälschte im Auftrag ihres Cheefs geschickt, gekonnt trotzdem gab es Auffälligkeiten die mind. dem Bilanzbuchhalter ins Auge stechen mußte. Die weiteren Vorstände Aufsichtsräte waren nur Nutznießer ihrer Bankfunktion - mehr schon nicht. Ein Holperstein hätte die interne Revision sein sollen den sie ist die erste Prüfstelle in jeder Bank die in verschiedene wichtige Geschäftsfelder

der Bank Einsicht nehmen darf da der Revisor auf Malversation geschult ist. Die gesetzlich ange-

ordnete Innenrevision war Pucher von Anfang ein Dorn im Auge - sie wurde nur zum Schein installiert um dem Gesetz Genüge zu tun. Ich schrieb bereits einige Beiträge wie eine Bankrevision abläuft welche Instrumente dem Revisor zur Verfügung stehen - den in einer Bank ist der Anreiz zum tricksen nicht von der Hand zu weisen.