Ob es gemischtes, nur aus Schweinefleisch oder Rindfleisch ist darüber wurde nicht geschrieben.

Penny rechtfertigt sich, weil in Deutschland der Fleischkonsum zu hoch ist vor allem der Fleisch-

preis viel zu niedrig ist. Penny will als Pionier vorpreschen den Gemüsekonsum ankurbeln weiters

das Schweine-/Rinderzüchter für ihre Arbeit ordentlich bezahlt werden. Der Detailhandel macht ihnen schon lange einen Strich durch die Rechnung. Den Konsumenten freut's den

Erzeugern graust welchen geringen Preis sie für ihr Produkt bekommen. Z.B.: eine Dose Bratfett

beim Diskonter um 3,-- ! beim Fleischer 2,-- noch vor kurzer Zeit 1,50 ist happig den das Bratfett ist ein Abfall-Produkt vom Schweinsbraten - dazu braucht man ausgelassenen Speck um Schmalz und Grammel zu gewinnen. Die eingeschweißten Wurstwaren sind oft Mogelpackungen 50 g bis 80 g zu einem stolzem Preis der nicht selten über 3,-- und mehr liegt. Penny in Deutschland will das die Konsumenten mehr Gemüse essen der Hacken dabei frisches Gemüse ist teurer als Schweine-

fleisch in wiederholter Aktion. Für den Rewe Konzern ist der vorüber gehende Absatzverlust von Faschierten verkraftbar den es werden nur sehr wenige Kunden für 1/2 kg Faschierten 7,20 bezahlen. Die Deutschen wie die Österreicher verzehren zu viel Fleisch besonders Fleisch mit hohem Fettgehalt wie in Fast Food Lokale. Jugendliche die Gemüse scheuen wie der Teufel Weihwasser sind auffallend dickleibig. Gesunde abwechslungsreiche Ernährung ist das Gebot der Stunde den vorhersehbare Krankheiten sind für später nicht ausgeschlossen.