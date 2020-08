Eine köstliche Hauptmahlzeit wenn man geröstete Baguettescheiben auf die Suppe legt oben drauf

reichlich geriebenen Gratinkäse streut bei 230 Grad Oberhitze für 15 Minuten in den Backofen gibt.

Zuerst schneidet man ein bis zwei Hapel nicht zu dünne Zwiebelringe für zwei Personen, bestaubt

die Zwiebelringe mit Mehl gibt drei Eßlöffel Öl in den Topf erhitzt es. Die bemehlten Zwiebelringe werden jetzt im heißem Öl angeröstet bis sie Farbe annehmen. Als nächstes wird mit Peffer & Salz,

Muskatnuß gewürzt Weißwein dazu gegeben bis der Wein sich einreduziert - diesen Vorgang einige male wiederholen der Alkoholgehalt soll verdampfen nur das Weinaroma bleibt erhalten. Jetzt leert man reichlich Gemüsesuppe in den Topf setzt den Deckel auf und lässt ca. 15-20 Minuten die Zwiebelringe bei geringer Temperatur weich kochen - inzwischen röstet man in Butter Bagu-

ettescheiben an, hackt frische Petersilie. Nachdem die Zwiebelringe weich gekocht sind rüht man Creme Fraiche und etwas Paprikapulver in die Suppe befüllt die Suppenschüssel mit der Suppe legt die gerösteten Baguettescheiben oben auf streut den Gratinkäse und die Petersilie darüber schiebt die Schüssel in den obersten Backofeneinschub und bei 230 Grad schmelzt man den Käse bis er eine hellbraune Kruste bekommt. Zwei Suppenschüssel von der Zwiebelsuppe sind eine Mahlzeit. Der weichgekochte Zwiebelringe zwiebelt auf keinen Fall wie manche Leute meinen die keine Zwiebelsuppe kennen, mögen. Wer keinen Zwiebel mag dem läuft auch das Wasser im Mund nicht zusammen.