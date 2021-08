Bei einem Pensionistennachmittag am Fischteich in Hirm wurden langjährige Mitglieder geehrt.



HIRM. Langjährige Mitglieder des Pensionistenvereins wurden Mitte Juli bei einem gemütlichen Festakt am Fischteich in Hirm geehrt. Darunter Elisabeth, Gertraude Perger und Maria Mandl. "Nach so langer Zeit war dieser Nachmittag vollgeführt mit Freude, Lachen und Austausch von Dorfneuigkeiten und man spürte wieder das 'Miteinander', beschreibt Margarete Glatz den Nachmittag. Ihr Fazit: "Es war wie immer 'wunderbar' und unser Spruch 'nicht einsam – sondern gemeinsam‘ bewahrheitet sich immer wieder."