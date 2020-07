Als er Ende der 6oer Jahre nach Österreich kam gab es noch wenige Filialen von ihm. Zuerst siedelt er sich in Städte an nahm auch in Kauf an der Peripherie eine Filliale hin zu stellem war am Land viele Jahre wie einausgestoßener Lebensmittehänder auf Drängen der ansässigen Kauflleute verbannt. Er war damals kein vollwertiger Nahversorger doch was er anbot war auffallend billig. Die Konkurrenz von damals war hauptsächlich privat kleine Lebensmittelhänder die konnten mit Diskontpreise nicht mithalten. Der Diskonter eröffnete mit der Zeit immer mehr Fillialen und nicht nur in Städte auch in größere Orte lies er sich zum Schrecken der vorhandenen Kaufleute nieder. In östlichen Bundesländer hatten die Platzhirsche wie Konsum und Spar einen ernst zunehmenden Konkurrent am Hals. Was mit dem Konsum geschah ist bekannt auch der Feinkostladen Meinl verschwand still und leise vom Markt. Spar überlebte dank Kundentreue in westlichen Bundeslän-

der wo der Diskonter nicht so recht Fuß fassen konnte - keine ernsthafte Konkurrenz war. Er er-

weiterte mit der Zeit ständig sein Warenangebot nahm zu Lebensmittel, Obst-/Gen´müse, Nahrungsmittel, Backwaren, Toiletteartikel und vieles mehr in sein Angebot. Bald gab sich der Diskonter mit seinem Warenangebot nicht zufrieden ergänzte es mit einer Auswahl von Hartware wie Fernseher, Computer, Audiogeräte, Werkzeuge, Haushaltsgeräte, Bekleidung, Wäsche, Mobiltelefon und weit mehr wie man sie in speziellle Fachgeschäfte kaufen würde. Das größere Warenangebot verursacht natürlich Kosten in der Logistik die der Diskonter vorher nicht hatte. Um diese Kosten zu kompensieren paßt man sich unauffällig der Konkurrenz an. Schaut man sich jetzt genauer die Preise an fälllt auf das sein Preisniveau angezogen hat von günstig kann keine Rede sein außer Aktionpreise wenn man mehr kauft als man braucht wie es in andere Märkte üblich ist. Der neue Supermarkt in seiner Nähe bekommt die Chance einen ein oder zwei Personen-Haushalt bedarsgerecht zu versorgen diesen Weg hat der Diskonter schon längst verlassen. Ob er die Chance nützt wird sich heraus stellen.

.-