SIGLESS. Vielseitig, begabt und sehr kreativ, mit diesen Eigenschaften lässt sich der Künstler Ewald Pingitzer aus Sigleß gut beschreiben. Bereits in jungen Jahren kam er durch seinen Vater mit der Ölmalerei in Berührung. Auch mit Holz beschäftigte er sich schon von klein auf und bastelte verschiedenste Werkstücke.

Ausstellungen in Österreich und USA

Während seiner Schulzeit prägte ihn besonders ein Professor im Gymnasium, welcher ihn sehr unterstützte und förderte. „Er ließ mich frei arbeiten und ich konnte im bildnerischen Bereich einiges ausprobieren“, berichtet Pingitzer. Da ihm eine Tätigkeit als freischaffender Künstler zu riskant war, entschied sich Ewald Pingitzer für eine Ausbildung zur Bildnerischen Erziehung an der Pädak in Eisenstadt, welche er 1981 abschloss. Im folgenden Jahr studierte der Siglesser in den USA an der University of Illinois und durfte seine Kunstwerke in Chicago, Kansas City und New York ausstellen. In den Jahren darauf folgten viele weitere Ausstellungen im Burgenland, Niederösterreich und Wien. Dabei hatte es ihm vor allem die altmeisterliche Öltechnik angetan, welche er bei Michael Fuchs erlernte.

Mosaikbild bei Fischfarm

Der pensionierte Zeichen- und Mathematiklehrer, welcher an der Mittelschule und Polytechnischen Schule in Mattersburg unterrichtete, beweist nicht nur malerisch ein großes Talent. Erst im Herbst diesen Jahres vollendete er ein Projekt mit zerschnittenen Klinkerziegel, die er zu einem Mosaikbild vereinte. Dank ihm zieren nun zwei Welse und Schilfkolben den Eingang der Fischfarm in Sigleß. „Es ist wie ein Puzzlespiel“, erklärt der Künstler die Vorgangsweise des Mosaikbildes. Vor kurzem gestaltete Ewald Pingitzer auch die Ziegelmauer seines eigenen Zuhauses mit einer Blumenwiese.

Neues Buch „Jagd im Burgenland“

Aufgrund seines Großvaters und seines Vaters, die beide Jäger waren, entwickelte auch Ewald Pingitzer eine Begeisterung dafür. Er ist Mitglied der Jagdgesellschaft in Marz und interessiert sich besonders für die Geschichte und die Vergangenheit der Jagd im Burgenland. Daher arbeitet er bereits seit drei Jahren an einem Buch, welches sich diesem Thema annimmt. Das Buch wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres erscheinen und soll eine geschichtliche Dokumentation der Jagd im Burgenland darstellen. Es wird neben ausführlichen Informationen, Geschichten und Interviews auch viele Bilder enthalten.

Backliebhaber

Ein weiteres Hobby des vielseitigen Künstlers ist das Backen. „Ich war beim Bundesheer in der Küche und habe dort den Zugang zum Backen entdeckt“, erzählt Ewald Pingitzer. Ob Vanillekipferl, Husarenkrapferl oder Schmerkrapfen, der Backliebhaber probiert immer wieder neue Rezepte aus. Die kreative Ader, welche Ewald Pingitzer in den vielen unterschiedlichen Bereichen zeigt, gab er auch seiner Tochter Eva Maria weiter. Diese gestaltet Billets für verschiedene Anlässe, wie etwa für Weihnachten.