Hätten wir noch die alte Währung bezahlt der Bursch unglaublich 90,-- Alpen$ für das Packerl Zigaretten schlurt dabei die Flasche Bier um 3,70 leer. Wohnt dieses Bürschchen noch in Mamas Hotel dann käme der mir recht wenn ich dahinter käme das er mit Geld nicht umgehen kann. Ich würde in aus der Wohnung, aus dem Haus schmeißen dann wird er das wirkliche Leben selbst finanzieren müssen. Wetten daß,... er keine Ahnung hat was das Leben kostet. Steht das Bürschchen auf feste Beine wohnt bei seiner Freundin dann bekommt er schon mit das oft das Geld nicht ausreicht das man monatlich verdient oder aus einem sozialen Topf erhält. In Begleitung war ein junges Ding mit feuerrot langes Haar auf der Hand und am Fuß tätowiert möglich auf anderen Körperstellen auch. Das Maderl hinterlies nicht gerade den Eindruck das sie für das Bürschchen eine Stütze für's Leben wäre. Es werden einige Gründe in Frage kommen wenn

der Bursch oder das Mädl ihr Geld locker ausgeben: Eltern bzw. Erziehungsperson kein Vorbild, zerrüttelte Beziehung, verwahrloste Erziehung, verfehlter Gesellschaftsanschluß was soll ein junger Mensch bei oben erwähnten Voraussetzungen für's Leben lernen - leider nichts gutes.

Voraussehen kann man zweifellos das Bursch und Mädl keine lange Beziehung eingehen - wieso

gibt es laufend Trennungen von Partnerschaften. Ihre Erwartung beider ist viel zu hoch gesteckt

das wenige Geld das sie erhalten zerrinnt unter ihren Finger.