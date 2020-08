Stimmt - doch für eine "saure" Wurst mit Gebäck 5,20 zu verlangen sprengt jedes Verständnis. Vor zwanzig Jahre hätte man dafür noch 71,45 bezahlt. Der Anbieter wird um diesen Preis die "saure" selbst verputzen bis sie ihm aus dem Hals heraus steht. Im Markt bekommt man 120 geschnittene normale Extrawurst (keine Kalbspariser) um 1,30, Zwiebel, Essig, gemahlenen Pfeffer um ein bar Cent die eine Packung Brötchen zum fertig backen kostet eine Lapalie also mit 2 Brötchen reichen 2,-- um die saure Wurst sie daheim zu essen. Mit wieviel % kalkuliert der Anbieter - ein nicht nachvollziehbarer Preis. Eine "saure" zubereiten geht sauschnell von einem Arbeitsaufwand keine Rede - der Anbieter probiert es aus ob Dumme ihm seine "saure" Wurst abkaufen. Wenn er zwei, drei findet die er überreden kann hat er noch Glück. Ein geschäftstüchtiger Anbieter sollte so kalkulieren das sein Angebot gefragt ist - der Mann macht es umgekehrt und wird sich selbst satt fressen. Die Einwohner des Bezirksvorortes werden nach dem unrühmlichem Abgang der einzigen Gastwirtschaft bald nach fähigen Wirtsleut schreien den was vorläufig zur Verfügung ist mit dem ist man bei weitem nicht zufrieden. Es ist schier unglaublich das ein Bezirksvorort ohne herzeigbar, empfehlenswertem Gasthaus ist. Was für eine Generation hat man erzogen die sich hütet beruflich selbsständig zu werden lieber sich jemand unterordnet statt zu beweisen zu was zu sie fähig sind.