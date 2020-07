In meiner Jugendzeit haben die meisten Paare standesamtlich und kirchlich den Bund der Ehe

geschlossen. Am Land war das üblich in Städte rückte die kirchliche Trauung in den Hintergrund

wenn alle Elternteile mit der standesamtlichen sich zufrieden gaben. Auch damals schlossen sich

Paare für eine wilde Ehe zusammen und ihren Nachwuchs nannte man Bastard. Der tiefgläubige

Vater des Sohnes oder der Tochter hatte keine Verständnis für die wilde Ehe drohte seinem Sohn oder Tochter mit Enterbung und Auszug aus dem Elternhaus. Es war ihm egal ob sein Kind in der Ehe glücklich wird oder nicht es war immer wichtiger eine Familienschande zu verhindern. Die

Scheidungsrate in ländlichen Regionen war gering junge heiratsfähige Frauen hat ihre Mutter er-

zogen sich später dem Ehemann unter zuordnen den er war ja der Verdiener - sie war für den

Nachwuchs, Haushalt und viele andere ländliche Arbeiten da die sie ohne aufzumurren nachkam.

Die städtische berufstätige Frau hatte damals höhere Ansprüche als eine einfache Hausfrau vom Land - die Trennungsrate vom Partner auch höher. Als junge Frauen am Land die Chance bekamen Berufe zu erlernen ein eigenes Einkommen zu verdienen verändert sich ihre anerzogene Unter-

werfung zum Mann sie zeigte ihm das sie auf ihn finanziell nicht mehr angewiesen ist - für einen

lockeren Umgang reichte es ihr und ihm auch. Die Wirtschaft begrüßte sie als verlä´ßliche Konsu-

mentin. Die bar Netsch die sie verdiente überliesen sie dem Handel. Der Grundstein für das Scheitern der Beziehung war gelegt den sie überlies dem jungen Bursch Zahlungsverpflichtungen die im Zusammenleben entstehen ohne sich zu beteiligen. Der jüngere Mann wollte dies und das lebte über sein Verhältnisse seine zweite Hälfte steht ihm um nichts nach. Bevor das Monat zu Ende geht wird das Geld knapp gegenseitige Vorwürfe schleudern sich beide an den Kopf. Das ist der Knackpunkt warum soviele Partnerschaften zerbrechen - nicht an sexueller Begierde gehen Ehen und Partnerschaften kaputt.

Die Wohlstands-Ära hat egoistische, charakterlose, selbstsüchtige Menschen jeden Alters in den

Focus gestellt. Keiner will für den anderen dasein so verhalten sich nicht wenige in einer angespan-

nten Partnerschaft. Sind keine Kinder da geht man schnell auseinander hinterlässt bei einst

geliebten Menschen Wut, Enttäuschung und finanzelle Probleme wenn prekäre Dienstverhältnisse eine Rolle spielen - falls mind. ein Kind da ist. Eine funktionierende Alltagsehe, Partnerschaft muß sich immer erst einspielen den jede Hälfte hat ihre Eigenart, Macke, Stärke, Schwäche - da muß man durch ohne wenn und aber - mit offenem Visier steht man sich gegenüber.