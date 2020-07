Ob es g'scheit ist unter diesen Voraussetzungen in der höchsten Liga mit zuspielen bezweifle ich.

Der Spielerkader ist nicht mehr derselbe - abgewatscht, blamiert zu werden und das in jedem Spiel ist ein zu hoher Preis um am Saisonende für immer aus der Bundesliga zu fliegen. Der Riesen-

skandal den Pucher hinterlies beflügelt einige Kommentarschreiber in Tageszeitungen den SVM zu

zerreissen - sinngemäß wünschen sie dem SVM den Zwangsabstieg. Nur ein Wunder kann den Abstieg verhindern jetzt deckt man so einiges auf wie z.B.: das die Sponsorengelder weitaus niedriger sind als fälschlich angegeben. Die Causa Pucher nimmt keine Ende jeden Tag stossen Prüfer auf neue Fälschung. Der reichste Mann aus unserem Nachbarland Ungarn bester Freund von Ministerpräsident Orban soll jetzt einsspringen die Kastanien aus dem Feuer holen las ich in der Krone es wäre nicht der erste ausländische Fußballclub den Orbans bester Freund unter die Arme greift. Ob es eine Zeitungsente ist wird sich in den nächsten Tage herausstellen den nächste Woche Donnerstag, 6.8. weiß man endgültig wie es mit dem SVM weiter geht. Zwangsabstieg in die Versenkung bis zur Auflösung oder eine Saison weiter wurschteln falls tatsächlich ein Wunder eintritt was so gut wie ausgeschlossen ist. Ein weiterer Knackpunkt für die Gemeinde wird das viel zu große Pappelstadion falls es in M'burg eine unterklassige oder keine Fußballmannschaft mehr gibt. Pucher hat in der Geschichte genug Vorgänger die von Macht besessen waren die daran kläglich gescheitert sind. Diese Typen wie Pucher halten von Teamarbeit so gut wie nichts, lassen nicht zu das man ihnen in die Karten schaut, sind geborene Befehlsgeber, dulden keinen Widerspruch trennen sich schnell von dienstälteren Mitarbeitern die anderer Meinung sind. Der Bankskandal ist bereits der Kriminalfall des Jahres - durchaus filmreif.