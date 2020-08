In Bezirksblätter fällt die Werbung auf die nicht weiter ihre Spareinlage länger unverzinst liegen

lassen will. Eine österr. Bank wird das nicht sein das steht auf jedem Fall fest - oder gbit es noch irgendwo eine Ablegerbank der Skandalbank ohne aufgeflogen zu sein - sicher nicht den die Ex-

Commerzialbank war auffallend nur im Bezirk M'burg vertreten - sich in benachbartem Sopron nieder zulassen hat man gemieden. Wer das interessante Festzinsgeld-Angebot studiert kommt in

Versuchung Informationen einzuholen aber größte Vorsicht bevor man sich entschließt sein Geld

im Ausland an zulegen. Schon allein die Verzinsung, Rendite, relativ kurze Laufzeit ist in einer Zeit

wie dieser unglaubhaft - wo ist der Hacken? Auf sehr ähnliche Weise fing die Skandalbank an bis ihr nach 30 Jahre die Luft endlich ausging. Vorläufig und höchst wahrscheinlich für längere Zeit soll man keinen höheren Geldbetrag auf täglich fällig Bankkonten liegen lassen - darunter zählt das Sparkonto, Girokonto jeder Kontoart und vor allem Geldanlagen auf die im Falle einer Bank-Insolvenz zugegriffen werden kann. In Aktienfond, gemischte Wertpapiere, (Aktien, Wertpapiere) Investmentfond ist in dieser Zeit die empfohlene Wahl zu investieren obwohl man ein gewissen Risiko eingeht (Börse Kursgewinn, Kursverlust, Emittentenrisiko - bedeutet wenn der Herausgeber von Wertpapiere seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt) Geldanlagen in Wert-

papiere sind durch die Insolvenz der Bank nicht gefährdet - sind sind ausgegliedert ein Zugriff ist daher nicht möglich.