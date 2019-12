Wann war es das letztemal das wenigstens ein bißchen Schnee gerieselt ist. Wieder sind Weihna-

chten gekommen und draußen schaut es aus als hätte der Herbst begonnen. Der schlaue Hartlauer

hat das schon längst überrissen wenn er großzügig die Rückerstattung vom Einkaufpreis verspricht

wenn es am 24. Dezember schneit - in westlichen Alpentäler wird er nicht leichtsinnig mit der Rück-

erstattung sein sonst schlittert er in die Pleite. Das heimgesuchte Venedig steht wieder einmal unter

Hochwasser. Der Tourismus ist zur Gänze zum Erliegen gekommen - zerstörerisch und finanziell eine

Katastrophe für die Stadt. Die verheerenden Buschbrände in Australien brannten unglaublich große

Flächen ab - zerstörten eine Vielzahl von Wohnsiedlungen, Menschen kamen dabei ums Leben.

Der Kaufrausch wird jetzt ausgeschlafen doch nach dem Erwachen beginnt die verrückte Umtausch-

aktion verfehlter Weihnachtsgeschenke. Schenken ist so eine Sache die oft unvorbereitet über die Bühne geht. Zuerst sollte man rechtzeitig den Beschenkten aushorchen mit was man ihm eine kleine Freude machen kann bevor man Geld für unnötiges Zeug ausgibt das der Beschenkte bei nächster Gelegenheit wieder weiter schenkt oder zum Müll gibt. Schenken soll überlegt sein und nicht ums Schenken Willen - leider denken nicht immer Menschen daran.

Ein schönes Weihnachtsfest