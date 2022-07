Trotz hochsommerlicher Temperaturen zog das Brückenfest in Mattersburg Jung und Alt aus der Region an.

MATTERSBURG. Im Schatten des Viadukts luden die SPÖ Mattersburg Walbersdorf und die Kinderfreunde Mattersburg Walbersdorf vergangenen Freitag, wie schon in den letzten Jahren, zum Brückenfest ein.

Gute Stimmung bei Jung und Alt

Das namensgebende Viadukt spendeten Schatten und schützte die Gäste vor der Sommersonne. Am späten Nachmittag trudelten die ersten Gäste ein. Die SPÖ Mattersburg Walbersdorf versorgte ihre Gäste mit einer Vielzahl an Erfrischungen und Köstlichkeiten, von Bier, Spritzer und Limonade über Grillwürstel, Käsestangerl und Mehlspeisen. Die Kinderfreunde Mattersburg Walbersdorf sorgten natürlich für die Unterhaltung der jungen Gäste. Neben einer Spielecke war für diese vor allem die Hüpfburg das Highlight des Festes.

Live-Musik

Nachdem die Plätze gut gefüllt und die Gäste kulinarisch versorgt waren, war es Zeit für die musikalische Untermalung des Abends. WIe schon in den vergangenen Brückenfesten spielten auch dieses Jahr wieder die "Edelhof-Musikanten" auf. Mit ihrer zünftigen Musik begleiteten die Musikanten das "Brückenfest" bis in die Abendstunden.