Gewiß höre ich Sie sagen! Die M'burger werden sich noch einige Jahre gedulden müssen um dann

im neuen KUZ das Tanzbein zu schwingen. Der Jahre lang verwaiste Tanzboden im altem KUZ war

die einzige Stätte wo man einen relativ größeren Ball abhalten konnte. Die tanzfreudigen M'burger

weichen in die umliegende Ortschaften aus und gewisse Nobelbälle besucht man in Eisenstadt und

Wiener Neustadt. Der kleine Saal in der Bauernmühle fasst etwa 250 Gäste - erfüllt in der Not seinen

Zweck. Anfang der 50er Jahre hofften die Menschen auf bessere Zeiten als einige Jahre noch davor.

Obwohl die Besatzungsmächte noch hier waren wollten sich junge und ältere Menschen am Tanz-

boden unterhalten. Die Faschingszeit war dazu bestens geeignet - es gab in dieser Zeit mehrer Bälle

die in weiteren Jahre immer mehr wurden. In dieser Zeit unterhielt man sich im "Steigersaal" oder im "Forstiksaal" bei freiem Eintritt - etwas später verlangte man eine freie Spende. Am Anfang spielte das Lorenz-Trio auf - mit ein bar Glenn Miller heizten sie die Tanzlustigen ein. Der politische Proporz bedeutet das alles was sich zu schwarz wie ÖVP bekannte hatte ihren ÖVP-Ball - die rote Hälfte ihren Arbeiterball. Weiters gab es den Feuerwehrball, den Sportlerball, den Jugendball, den Bezirksjäger-

ball, Sylvesterausklang, Wirtschaftsball, Gnast. Statt dem anfänglichen Lorenz-Trio spielten ver-

schiedene Tanzorchester auf - auf das Wiener Neustädter kann ich mich noch erinnern. In dieser Zeit wachte das "Kaff" zum Wochenende auf und verfiel danach wieder in seinen Dornröschenschlaf.