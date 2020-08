Halten Sie noch Abstand den die Zahl der Infizierten steigt weiter an?

In Geschäfte trägt man wieder den Mund-/Nasenschutz - doch in geselliger Runde picken die Leut zusammen noch dazu ohne Mund-/Nasenschutz. Wie schnell Menschen gelockerte Vorsichtsmaß-

nahmen falsch verstehen sie verreisen in benachbarte Urlaubsländer wo die Ansteckungsfahr noch nicht gebannt ist bei der Heimreise mit vorübergehender Isolierung rechnen können. Beängsti-

gend verfolgt die Regierung das wieder erstarken von Covid 19 - die neuen Todesfälle der letzten Zeit halten sie noch in Grenzen. Die Ansteckungsgefahr ist noch lange nicht vorbei wie viele von uns annehmen. Die Lockerung der Maßnahmen hat doch nur dazu gedient das die Wirtschaft keinen Kolaps bekommt. Die Einschränkungen die wir alle auch einige von uns mit Murren in Kauf nahmen haben doch verhindert das die Corona-Pandemie sich nicht weiter ausbreiten wie in anderen Länder. Nach wievor sollten wir die Schutzmaßnahmen beachten die wir noch vor wenige Monate für selbstverständlich hielten. Europa wird zu anderen Kontinente äußerst selten von Virus-Epedemien heimgesucht kam auch nicht überraschend das für diese Art von Virus kein Medikament oder Impfstoff vorhanden war. Ob Russland das Gegenmittel tatsächlich auf den Markt bringt wird sich herausstellen den soviel man erfahren hat gibt es noch zuwenig Testper-

sonen die gesund wurden.