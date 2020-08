Sicher kein Ort wo man Ruhe sucht, sich entspannen, geniessen kann. Die Gäste, das Personal in den erwähnten Gastrobetriebe sind vorwiegend junge Leute die kommunizieren, Spaß haben, lachen - kommen nicht um Trübsal zu blasen. Der Lokalbetreiber hat sich auf diese Gästeschicht eingestellt und lebt von ihnen recht gut. Der Lärmpegel den sie gelegentlich erzeugen inklusive Radiomusik nach ihrem Musikgeschmack stört sie in keiner Weise den es darf ja gelacht, debattiert werden wozu ist man hier. So oder ähnlich spielt sich das Zusammentreffen in geselliger Runde in Wirtshäuser ab - ein Ort für's kommunizieren. Je älter man wird umso schwieriger wird es ein Lokal zu finden wo man gleichaltrige Menschen antrifft mit ihnen niveauvoll diskutiert oder einfach bei Kaffee, Kuchen und anderem Getränk, Zeitungen und guter leiser instrumentaler Musik entspan-

nen will. Ist schon eine Rarität geworden so ein Lokal (früher sagte man Kaffeehaus) in unserer Zeit zu finden. Kein Mensch kommt auf die Idee ein leerstehendes Lokal zu mieten, als Cafe es für

ältere Herrschaften einzurichten um die Lücke in der Cafelokal-Szene zu schliessen die deutlich vorhanden ist. Es liegt auf der Hand das es ältere Menschen abhält abends zu flanieren sich wo nieder zulassen den ihr heimliches Zuhause gibt keinen Anlaß daran was zu ändern. Die junge Generation hat die Kaffeehaus-Kultur verdrängt die ältere Generation hat das Nachsehen. Für das relativ angehobene Preisgefüge verlangt der ältere Gast eine gediegene Atmosphäre in seiner Nähe - keine Radaumacher. Die zwei Cafes-/Konditoreien im Ort haben keine Konkurrenz die es mit ihnen auf nimmt. Gegenüber der HAK war früher ein beliebtes Cafe - steht jetzt leer.