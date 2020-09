Ich nehme an das die meisten Teilnehmer die bestens verkaufte Kreuzschifffahrtsreise als Traum-

reise in Erinnerung behalten. Andere Leute waren von der Infrastruktur enttäuscht, die sich ihnen bei Landausflüge bot. Schmutz, keine Kanalisation, Stromleitungsmasten noch und noch doch bunte Häuserfassaden lassen Smartphone, Kameras klicken, um daheim in der Schublade zu verschwinden. Die Karibik hat auf jeden Fall ihren Reiz, traumhafte Strände, türkisblaues Wasser, Sehenswürdigkeiten aus dem Piratenzeitalter, Korallenriffe ohne Fische! Es kann passieren, dass man mit dem Ausflugsboot zu dem Riff hinausfährt und durch den durchsichtigen Bootsboden die Korallen sieht doch wo sind die bunten Fische? Die Karibik war schon anfangs des 16. in Folge 17.18. Jahrhundert die Hochburg der Piraten - sie ließen sich in Häfen wie Port Royal in Jamaika, Tortuga in Haiti, Nassau in den Bahamas nieder überfielen, beraubten die Schatzschiffe der Spanier die voll Gold, Edelsteine von dem Aztekenreich in Mexiko Richtung Sevilla in Spanien unterwegs waren. Unter mehreren Piraten-Kapitäne erwähne ich hier Edward Blackbeard - sein Lebensmotto hieß: ein fatales Leben zu genießen wenn auch nur kurz. Ein weiterer Freibeuter war Sir Henry Morgan ein Waliser bekam für seine äußerst erfolgreiche Raubzüge gegen die Spanier

von der Krone den Adelstitel ihrer Majestät verliehen. Als Freibeuter wurde noch weiter belohnt als man ihm zum Vizegouverneur von Jamaika ernannte - er starb 1688 als reicher Mann an Trunk

Sucht. Die Schatzkammer England war in dieser Zeit zum Bersten voll. Spanien und England zählten damals zu den reichsten Länder der Welt. Zu den Piratenbräute gehörte Anne Bonny und Mara Read im 17. Jdt. entweder allein, zu zweit oder mit Jack Rackham machten sie fette Beute. Fast alle Piraten ließen ihr Leben mit dem Strick um den Hals oder wurden enthauptet. Das Unwesen der Karibik Piraten inspirierte Autoren, die Filmindustrie und blieb bis heute ein Zugpferd für Reisende in die Karibik-/Dominikanische Republik. Unternimmt man ein Kreuzschiffsfahrtreise in die Karibik sollte man sich einschlägige Vorkenntnisse aneignen, wenn man teure Landausflüge vorhat mehr erwartet hat als dann geboten wird. Schöne Strände, türkisblaues Wasser gibt es

nicht nur in der Karibik oder wollen Sie nur das Schlaraffenland auf einem Kreuzfahrtschiff genies-

sen um mit einige Kilo mehr nach Ende der Kreuzfahrt von Bord zu gehen.