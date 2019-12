Ich nehme es an den was Verkehrszeichen und Hinweisschilder betrifft hat man in den letzten

Jahre gewaltig aufgeholt. Vorher waren die Gemeindevertreter nachlässig - erst mit dem Personen-

wechsel kam deutlich Nachholbedarf zum Vorschein. Fahranfänger lernen in M'burg und an der Peripherie vom Bezirksvorort viel wie man sich richtig verhält im Strassenverkehr. Auch unsere

Fahrschulen tragen dazu bei das die Fahranfänger umsichtige Verkehrsteilnehmer werden. Außer

Glas- u. Blechschäden gab es schon lange keinen schweren Unfall mit schwer Verletzten im Ortsge-

biet und knapp außerhalb. Nicht zu vergessen unterstützt die Polizei die Sicherheit auf unseren

Strassen im Zentrum und auch auf anderen stark befahrenen Strassenabschnitte.