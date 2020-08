Einen ähnlich großen Betrugsfall verzeichnete der bgld. Gasversorger Begas mit dem damals höchst angesehenen Vorstand Rudolf Simandl - Mediziner diagnostizierten starke Depressionen bei ihm was zur Folge hatte der Betrüger blieb dauerhaft verhandlungsunfähig. Pucher und

seine weiblich rechte Hand sind noch auf freiem Fuß - Pucher wird vorläufig als verhandlungsfähig eingestuft. Eines stand doch am Anfang fest Pucher konnte allein delegieren doch für operative Aufgaben befasste er einige loyale Mitarbeiter die von der langjährigen Malversation wußten und bis zum Schluß schwiegen. Im 21. Jahrhundert ist es noch immer möglich eine österr. Bank in den Konkurs zu schicken obwohl ausreichend Kontrollinstanzen vorhanden sind die dazu da sind Betrügereien rechtzeitig auf zudecken um die Bankpleite zu verhindern. Das Fälschungen derart gut gelungen sind das man sie soviele Jahre übersehen hat spricht eindeutig dafür das bei uns

Prüfungsvorgänge der internen-/externen Revision, der Bankenaufsicht (Nationalbank) löchrig sind. Die Finanzmarktaufsicht wird dann eingeschaltet wenn sie von der Bankaufsicht beauftragt

wird den Verdacht nach zugehen der aufgetreten ist - wie im Fall Commerzialbank. Bei interne

Prüfungen konzentriet sich der interne Prüfer täglich auf das wesentliche das sind die Geschäfts-

zweige Kredite, Rückfluß der Kredite, (Kreditraten) monatliches Mahnwesen, Darlehen, Besicher-

un, Kassastand, Beteiligung bei andere ...., neue Bankkonten bei Fremdinstitute, Zinseneingänge, Provisionen, (vor der 0 Ver-zinsung auf Sparkonten auf die Größenaufgliederung der verzinsen Sparkonten) monatiches Meldewesen an die Nationlbank und einiges mehr lt.Prüfungsplan für das lfd. Jahr.