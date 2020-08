Nicht alle - ist meine Meinung. Viele von ihnen wuchsen heran es fehlte ihnen kaum was es lief wie am Schnürchen ab. Sogar die höhere Schulausbildung haben ihre Eltern finanziert obwohl sie es gar nicht wollten weiter zu lernen. An Taschengeld gab es keinen Mangel so erklärte sich der lockere Umgang mit Geld der noch später bei den einen und anderen anhielt. Die Gener-

ation schloß sich falschen Vorbilder an die dazu beitrugen das sie respektlos, ohne Manieren, egoistisch, habgierig einen falsch eingeschlagenen Weg wählen schließlich weit über ihre Verhält-

nisse leben schließlich am Ende bei der Schuldnerberatung landen. Der Jugendkult züchtet die

Spaßgesellschaft ist ein unverzeihlicher Fehler wirtschaftlicher Interessen sie saugt ständig an den finanziellen Möglichkeitender junger Leute. Wieviele von ihnen schlossen keine Schul-/Berufsaus-

bildung ab. Es sind die Mindeseinkommenbezieher unserer Zeit. (vorher Sozialhilfeempfänger) Gehen sie einer Arbeit nach geben sie ihr kleines Einkommen für wertloses Klumpert wie Klamot-

ten und einiges mehr dem Handel - nicht nur das sie rauchen egal wieviel die Stengel kosten, sie löschen ihren Durst in Wirtshäuser, Cafe's, werfen ihr Geld Event-Veranstaltern nach, fahren alte Autos die hohe Fixkosten verursachen noch andere Kosten nicht ausgeschlossen. Lebensnotwend-

ige Anschaffungen die irgend wann vor der Tür stehen verdrängen sie aus ihrem Schedl. (eigene Wohnung, ernsthafte Beziehung) Sie leben Heute auf Morgen wären für härtere Zeiten nicht vorbereitet. Sie sind die ersten die einem Rattenfänger nach laufen.