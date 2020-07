Kaufleute verzeichnen große Umsatzrückgänge

Am besten kamen die Nahrungsmittelversorger weg sie wurden zum Anfang der Covid19-Krise

regelrecht gestürmt soviel man gehört hat hat sich kein einziger Kunde dort den Virus geholt. Die

anderen Handelsbranchen melden bis heute schwache Umsätze wie sie es noch nie hatten.

Das Geschäft will nicht in die Gänge kommen ähnliches kommt von der Hotelerie und von anderen

Handelszweige. Was ist passiert das die Leute ihr Geld lieber daheim lassen als ausgeben. Es ist

die unsichere Zeit am Arbeitsplatz da schränken sich die Leute lieber ein bevor sie unnötiges Zeug

kaufen. Große Anschaffungen werden mit langfristigem Kredit finanziert das macht Sinn wenn

man eine Kreditrisikoversicherung für die Kreditrestschuld dazu nimmt. Je nach Höhe des Kredites der Laufzeit wird die Kreditprämie monatlich vom Bankkonto verrechnet. Eine ärztliche Untersuch-

ung wird von der Versicherung verlangt. Einige Geschäftsbranchen geht es jetzt dreckig, leere

Geschäftskassa oder überzogenes Bankkonto, nur selten kauft ihnen jemand was ab, einige der Mitarbeiter sind in Kurzarbeit angemeldet andere wieder gekündigt. Die einen haben Geld zum

Ausgeben fürchten das schlechte unruhige Zeiten das Land erfassen bunckern lieber ihr Geld

zuhause auf wo es ihnen sicherer vor kommt als wo anders. Geld das dem Handel ab geht ersetzen

die vielen Kurzarbeiter, Arbeitslose, Mindesteinkommenbezieher, Mindestrentner nicht annäh-

ernd . Der letzte Satz gehört nicht zum Thema: die Unze Gold erreichte am 28.7. einen Höchstwert

von $1.940,-- Geht es dem Euro und den weltweit hoch verschuldeten Länder an den Kragen.

Die Kapitalisten plündern ihre Geldanlagen bei Banken und kaufen, kaufen Gold und wieder Gold

die Nachfrage nach Gold ist viel größer als Gold vorhanden ist - treibt den Goldpreis in die Höhe.