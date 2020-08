Aufgeschnappt in der heutige Krone "Vogelsterben im Burgenland". Es fällt mir schon einige Jahre auf das ich keine einzige Schwalbe mehr sah. Es ist schon lange her da flogen sie herum saßen auf Stromleitungsdrähte und zwitscherten herunter. Wer von den Leser meiner Beiträge geht es eben-

so sieht keine Schwalben in unserer Gegend. Schreibt mir einen Kommentar damit ich erfahre ob meine Beobachtung zutrifft - nicht nur Schwalben auch andere Vogelarten sieht mab kaum mehr.