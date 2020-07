Wer will schon kontrolliert werden - nach oben hinauf eigentlich niemand. Die Aufgaben der mittleren und unteren Ebene in einer Bank wird je nach umfangreichen Prüfungsplan der internen Revision mindestens einmal im Jahr stichprobeweise oder auch je nach Dringlichkeit von oberster Stelle genau geprüft, hinterfragt, protokolliert über das Ergebnis der weisungsgebundene Stellle (Vorstand oder Aufsichtsrat) beim nächsten Sitzungstermin berichtet oder bei der vierteljährllichen Berichterstattung vorgetragen. Es kommt immer darauf an ob schwerwiegend aufgedeckte Unregelmäßigkeiten sofortige Maßnahmen erfordern. Schwerpunkt der Prüfung sind vor allem Kredite, Darlehen und vieles mehr. Die interne Revision wird von der externen Revision (z.B. Genossenschaft vom Genossenschaftsverband wochenllang, andere Banken von Wirtschafts-

prüfer-Kanzleien) in Jahresabstände unter die Lupe genommen ob aufgedeckte Mängel schon behoben sind noch bearbeitet werden oder noch vorhanden sind. Im Fall Commerzialbank ist mir schleierhaft wie man im eigenem Haus "Beteiligungsbeträge" an andere Banken in viellfacher Millionenhöhe ohne Mitwisserschaft verbucht ohne sich zu überzeugen das die Gegenseite die Transaktion aufschlußreich bestätigt - weiters niemanden die ausbleibende Verzinsung der ausge-

liehenen Gelder auffiel. Die Sirene hätte jetzt heulen müssen den Glutnester für den Brand waren gelegt. Nicht nur die interne Kontrolle hat hier versagt auch die Wirtschaftsprüfer waren jahrelang gutgläubig - ein Vertrauensverhältnis darf zwischen Geprüften und Prüfer nicht entstehen (prüfen bedeutet was aufliegt ist glaubhaft) bis die Finanzmarktaufsicht Pucher auf die Schliche kam. Die interne Revision ist so wirksam wie es die weisungsgebundene Stelle zulässt - wird der interne Revisor in jeder Hinsicht unterstützt hätte Pucher die Malversation unterlassen - Pucher war mit seiner Bank am Ende ohne das die Bankaufsicht schnell dahinter kam. Durch genaue Prüfungen kommt man dahinter das viele Kredite uneinbringlich sind die man vor dem Skandal mit geschlep-

pt hat - Pucher wollte stets mit weißer Weste da stehen ja nicht beklecksen.