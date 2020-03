Am 5.3. schrieb ich einen Beitrag über das Sonntagsspiel gegen den LASK. 2500 Zuschauer sollen es gewesen sein stand in Zeitungen. Unglaublich wenig für ein Bundesligaspiel gegen derzeit besten Verein mit keiner Auswärtsniederlage in dieser laufenden Saison. Die Großzügigkeit von Martin Pucher vor viele Jahre haben hunderte wenn nicht tausende Schulkinder schon vergessen die jetzt im Erwachsenenalter bereits sind um zu wissen was sich gehört wenn man umsonst eingeladen, bewir-

tet wurde und vor allem für burgenländische Sport-Verhältnisse ein Erlebnis war. Es war zu befür-

chten das die Zuschauerzahlen kaum mehr sind als bei anderen Heimspiele. An diesem Sonntag hat das Wetter gepaßt, der Spielbeginn war günstig woran es liegt das so wenig Burgenländer hinter dem SVM stehen ist teils rätselhaft oder auch nicht wenn man hapige Kosten in Betracht zieht die man für einen Besuch ausgibt. Zu zweit sind das 45,-- unter der Tribüne und weitere Nebenkosten sind hier nicht mit gerechnet. Die meisten burgenländischen Arbeitsplätze hinken mit dem Einkom-

men der Arbeitnehmer gegenüber anderen Bundesländer nach. Auf der anderen Seite gibt es schon viele Zu'greiste die hier wohnen die sich leider noch immer nicht mit ihrem neuen Heimatort, Einheimische identifizieren können. Es ist ihnen wurscht ob der SVM oben mitspielt oder nicht. Wer von den Beitragleser noch weitere Ursache erkennt soll sie mir bitte schreiben.