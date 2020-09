Wir machen vormittag das Geschäft war die Antwort auf meine Frage wieso hier keine Gäste Platz nehmen fiel mir schon einige male auf wenn ich hier her komme. Unter anderen Nachbarschirme

sind die Tische gut bis voll besetzt - nur hier nicht. Woran liegt es wohl den das Angebot kann mit der benachbarten Konkurrenz mithalten - es wird an was anderem liegen das der Lokalbetreiber

bisher nicht bedacht hat. Die Konkurrenz zieht jüngere Jahrgänge an das sieht man sofort wenn man sich die Gäste an sieht. Die Bierauswahl lässt keine Wünsche offen den Gäste ist nichts zu teuer. Ältere Jahrgänge sieht man dort selten bis gar nicht. In diesem Sommer hat der Lokalbe-

treiber es verpaßt ältere Jahrgänge frühabends an zulocken. Es genügt nicht wenn man mit dem Vormittagsgeschäft zufrieden ist und nachher die Tische unter dem Schirm ganze Zeit leer bleiben. Er bemüht sich allerdings warme Speisen, Snack, Eis, Getränke als Aushang und auf schwarzer Tafel anzubieten doch die Nachfrage lässt zu wünschen übrig soweit ich das abschätzen kann.

Richtig verkaufen ist das Um und Auf in dieser Branche noch dazu die Konkurrenz Nachbar ist.

Es happert an Verlockungsangebot für reifere Menschen die keinen Grund sehen ihr schönes

Zuhause früh Abend zu verlassen um zu flanieren letztenendes kein gemütliches Platzerl finden

um zu rasten. Beginnen sollte man mit angenehmer Untergrundmusik vom Internetradio für die ältere Generation (keine Hits, sonstigen Mist wie die Konkurrenz) sie allein schon lockt an um hin zuhören und Platz zu nehmen - weiters serviert man ihnen zu ihrer Getränkebestellung für eine abgegrenzte Zeit gratis Kostproben aus dem Kücheangebot. Klar es entsteht in dieser Lockzeit ein Aufwand (Werbeaufwand) doch der sich bald lohnt den es spricht sich herum wie angenehm es dort ist an einem lauem Sommerabend gemütlich Platz zu nehmen. Vor allem man unterscheidet sich von der Konkurrenz was die Gästeschicht und den Wohlfühl Faktor betrifft im nahen Umfeld.