Die Plan-Skizze haben einige gesehen es wird miteinander darüber diskutiert hört man dies und

das was entstehen soll. Einig sind sich Diskutier er das nach Fertigstellung die Bachdecke nicht mehr ganz geschlossen ist es bleiben drei Flächen offen. Das weg stemmen der Decke gibt bereits

Anlass zu meckern wenn man die Stärke der Decke sieht - noch sehr viele Jahrzehnte hätte die

Decke gehalten vertreten die Meckerer. Blickt man bei den offenen Stellen in den Bach hinunter

befürchtet man das es dort übel herauf riechen wird - andere wissen das auf offene Stellen eine Glasziegel Decke montiert wird. Glaubhaft ist die zweite Annahme den, wenn die Stellen offen bleiben werden sie für Abfallgut benützt. Die Annahme es stinkt dort herauf ist schlichtweg dumm. Dass die Bachdecke sanierungsreif ist steht außer Zweifel, wenn auch der erste Eindruck ein anderer ist. Der Laie kann das nicht beurteilen dazu sind Bau-Ingenieure und sonstige Baufirmen zuständig um so ein teures Unterfangen zu verantworten. Vorhersagen kann man schon das die neue Bachdecke schöner zur Innenstadt passen wird als wie jetzt. Es gibt halt Leute, die stets einen Grund finden um zu schwafeln, das nennt man sie unterhalten sich. Nächstes Jahr im Spätherbst wird man mehr sehen was aus der Sanierung gelungen ist bis dahin gilt die Meinungsfreiheit.