Der Gesundheitsminister appelliert an uns alle auch jetzt schon die gelbe Ampel in eingestufte Landesregionen freiwillig zu befolgen was so viel bedeutet die Maske tragen, den in Kürze wird sie per Gesetz verordnet. Burgenland ist auf grün gemeldet doch z.B.: Wien ist von Virus erkrankten

Personen schlimm getroffen dort gilt jeden Freitag die Maskenpflicht b.a.w. Was steckt dahinter mit der vierfarbigen Ampel? Die Regierung will ihre Fehler nicht mehr wiederholen wie sie

zu Anfang ihre Vorsichtsmaßnahmen, gegen die ansteckende Corona Virus Erkrankung in der Eile in die Wege geleitet hat. Fast totaler Stillstand der Wirtschaft hinter lies großen Schaden der uns

noch immer begleiten wird, Kurzarbeit und Arbeitslosenrekord, x-Milliardenunterstützung an

betroffene kleine Unternehmen und Mindesteinkommensbezieher, Neuschulden in Rekordhöhe. Eine Wiederholung wie am Anfang getroffen wurde könnte sich unser Land nicht mehr leisten - das steht zweifellos fest ist der Grund, um die vierfarbige Ampel-Verordnung zu verstehen. Es betrifft nicht mehr ganz Österreich, sondern nur die Region im betroffenem Bundesland wo nachweislich festgestellt ist das die Zahl der Infizierten die erforderliche Ampelfarbe die Maskenpflicht be-

gründet. Eine kluge Maßnahme der Regierung indem sie verhindert das Virus freie Zonen keinem Stillstand der Wirtschaft und noch mehr aufgebrummt bekommen - durch Erstfehler lernt man immer dazu - wie auch diesmal. Unverständlich ist die Äußerung einzeln befragter Leute was die

von der neuen Ampel-Verordnung halten - sie wettern zum Trotz keinen Mund-/Nasenschutz aufsetzen wollen auch, wenn es in ihrer Region per Gesetz verlangt wird. Mit Unbelehrbare unter

uns muss man leben - Spitals Ärzte melden das bei geheilte Personen verschiedene Nacherkrank-

ungen auftreten wie z.B.:

ungen zu tun