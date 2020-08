Was meine ich unter der Überschrift - ist etwas kompliziert nieder zuschreiben - trotzdem den Ver-

such wert. Es handelt sich um zwei Personen bei denen ein Respektaltersunterschied vorhanden ist, beide sich ganzes Jahr nur sporadisch begegnen oder gar nicht vom Aussehen doch wissen wer der andere ist. In letzter Zeit gesellt sich der Herr schon einigemale zur Stammtischrunde vor einem Cafe begrüßt alle bekannten Personen nur einer Person würdigt er keinen Blick redet auf Sitznachbarn ein ist der Wortführer das die Angesprochenen kaum zu Wort kommen. Eine nahe sitzende Person an seiner Seite wie schon erwähnt wird in den Diskurs nicht eingebunden als wäre sie Luft. Als einige Personen die Stammtischrunde verliesen kommt der Dauerredner so richtig in Form - noch immer würdigt er der einen Person keinen einzigen Blick - schon auffällig wie er die Ignoranz zur Schau stellt. Die übrigen Personen bei Tisch mußte das Verhalten des Dauerredners auffallen so offensichtlich zeigte er seine Abneigung. Als die Runde aufbrach verabschiedete man sich gegenseitigvon einer Person trennte sich dieser Herr Blick-/grußlos. Dreimal reicht sein schlechtes Benehmen ein nächstes mal wird man diesen Herrn keine Gelegenheit mehr geben seine schlechte Eigenarten ausleben zu dürfen. Wenn er wieder kommt dann verlässt man die Runde mit Gruß seine Person übersieht man als wäre sie nicht anwesend. Das seltsame Verhalten dieses Herrn ist typisch mattersdorferisch - schon einige male erlebt. Warum sich der Erwähnte so verhält weiß nur er - bald wird er merken das andere nicht schlafen.