Bis 50 % weniger Umsatz melden einige Wirtsleut habe das Rauchverbot bewirkt. In dem Tschicker-

land war nichts anderes zu erwarten. Unsere Wirtshäuser und Beisln besucht man hauptsächlich

um mit anderen Gäste lebhaft kontaktieren, zu trinken und wie ein Schornstein zu qualmen. Im

Schankraum auch in Nebenräume stank es nicht zum aushalten. Der Mief fraß sich in Wände, Decke

und Einrichtung ein den man ohne was zu unternehmen nie mehr los bekam. Die Wirtshäuser und Beisln waren die reinste Raucherhölle und einschlägig war die Gästeschicht. Das Rauchverbot hat die Raucherhöllen auf den Kopf gestellt - alle erdenklichen Ausreden sprudelte Wirte heraus vom hinaus geworfenem Geld für Raucherabteilung, (politscher Kompromiß war ein Fehler, allerdings ein Abschreibposten!) Umsatzeinbußen, Lokalschliessung und wer weiß noch was. Die nackte Tatsache verscheigen die betroffenen Wirt den ein Mangel an kreative Einfälle gepaart mit kaufmännlischem Geschick deckt ja ihre Schwäche auf um ins Geschäft zu kommen. Vor dem Lokaleingang gibt es jetzt Wetter geschützte Kojen für die Qualmer oder man pafft im freien - daran wird sich nichts ändern. In der Raucherhölle wußte bald der Wirt-/In oder das Personal was und wieviel der Gast trinkt und an Zigarettenauswahl fehlte es an keiner bekannten Sorte. Lebhafte Gäste gröllen, lachen lautstark auf das man das eigene Wort beim Tisch und das vom Tischnachbar nicht versteht. Es gibt genug Leute die gröllende, laut lachende Gäste beim Wirt und anderswo ablehnen die einen Lokalbesuch ent-

spannt geniessen wollen. So etwas wie eine Kaffeehaus-Atmosphäre. Die Beisl Lokale bleiben ein Rummelort für lautstark, trinkfeste Gäste doch es gibt auch andere Leute die einen Rummelplatz selten oder gar nicht aufsuchen.