Wenn die Stadtverwaltung zwecks Werbung mitfährt abgebildet wird schreibt man darüber das

die Busse gut angenommen werden. Warum belügt sich die Stadtgemeinde es sieht doch jeder

die Leerfahrten der MABU Busse - ab und zu sitzt eine oder noch weitere Person im Bus. Noch nie gesehen das der Bus zu 1/3 voll war oder Fahrgäste im Bus gestanden wären. Bei der Planung der vielen Halltestellen wurde auf das Alter der Menschen nicht berücksichtigt die nicht mobil sind

und vor MABU auf ein öffentl. Taxi angewiesen waren - funktionierte zur Zufriedenheit der alten

Leute. Es gibt Strassen und Gassen wo mehrheitlich alte Menschen wohnen die eine weiter ent-

fernte Haltestelle zu Fuß nicht erreichen sie haben vom MABU keinen Vorteil. Bei der Haltestelle

Planung wurde versäumt das Alter der Anrainer in Strassen und Gassen zu erkundigen ob sie dort mehrheitllich mobil sind oder umgekehrt Halltestellen notwenidg sind damit sie ins Zentrum, zu Geschäfte, Bahnhof kommen. Wie es jetzt läuft hat man in lange Strassenzüge zuwenig oder keine Haltestellle bei andere Strasse und Gassen gibt es ein Überangebot von Haltestellen. Junge, ältere mobile Menschen werden mit dem MABU kaum fahren es kommen jene Menschen in Frage ob jung oder alt die nicht mobil sind. Die E-Busse wurden angeschafft weil zeitweise die Verkehrs-

dichte in der Innenstadt stark gewachsen ist und der CO2 Ausstoß ein Grund mehr war das die Einwohner mit den MABU fahren damit die Verkehrsdichte abnimmt in Folge die Treibstoffgase, der Feinstaub zurück geht - das ist der eigentliche Zweck den die Stadtgemeinde mit E-Busse erreichen will. Durch die Sanierung der Bachdecke hat sich die Ankunftzeit bei den Halltestellen verändert. Mobile Leute werden solange sie dürfen auf ihr Vehikel nicht verzichten der Rest ohne fahrbaren Untersatz schätzt immer mehr die MABU Busse - schon allein wegen der günstigen Preise. Nach der Nachbesserung der Haltestellen nach einem Jahr wird man sehen ob die MABU

mehr Menschen erreichen. Die Schleife dauert pro MABU 1 h zum Bahnhof in Wirklichkeit viel

kürzer weil wenig Fahrgäste bei Haltestellen ein oder aussteigen.