Wer einen Vorrat alter Glühlampen hatte jetzt die eine oder andere kaputte auswechseln muß

fällt regelrecht am Hintern wenn er die neuen Glühlampenpreise sieht. Einzeln verpackt und zuge-

schweißt hängen sie massenhaft in verschiedener Ausführung, Größe und Gewinde an der dafür

geeigneten Besichtigungswand. Wie einfach war es in der Zeit davor wenn man Glühlampen kaufte

es gab eine überschaubare Auswahl einzel im Schachterl oder in Doppelpackung zu einem äußerst günstigen Preis und das viele Jahre lang. Auch nach der Einführung bzw. Produktion von Spar-

lampen bekam man nach wie vor preiswerte einfache Glühlampen in Baumärkte, auch in andere Handelsgeschäfte. Sind jetzt die Glühlampenerzeuger total übergeschnappt ihre Erzeugnisse sind unauffällig Luxusgut für Kleinverdiener, Mindesteinkommenbezieher geworden. Wer jetzt die passende Glühlampe sucht verzweifelt den er sieht jede Menge von Lampen nur die richtige nicht - ähnlich vor lauter Bäume sieht man den Wald nicht. Bald wird am Brunnenplatz ein Lampenge-

schäft eröffnet damit man sicher und auch ältere Menschen die richtige Lampe durch Bedienung bekommt den in Märkte wird man bei der Suche allein gelassen was nicht selten zu einem Um-

tausch oder zur Rückgabe führt. Auf jeden Fall sollte man die kaputte Lampe oder die Schachtel mitnehmen wenn man das Fachgeschäft betritt - der Verkäufer tut sich leichter die richtige Glühlampe zu finden. Wenn haben wir diese neue Glühlampen-Generation nur zu verdanken - natürlich denen in Brüssel (EU) schließt sich die Mehrheit der Befragten an. Hintergründig gefragt verdanken wir dieses Lampen-Chaos den Lampenerzeugern (Hartware) für Ausstattung von Wohnungen, Häuser - die Lichtausstattung (Software) ist ein unverzichtbares Nebenprodukt ohne die die schönste Lampe kein Licht abgibt. Bis jetzt hat keine einzige Tageszeitung oder in einem Wochenblatt über die skandalöse Lampenpreis-Entwicklung einen Satz verloren. Ein aufmerksamer Journalismus würde darüber berichten doch sowas interessiert die Zeitungsfritzen nicht - daraus lässt sich keine Absatzsteigerung erzielen.