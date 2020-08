Es interessiert wahrlich die aller wenigsten wie hoch der Preis für eine Unze Gold oder Goldbarren ist. Mich auch nicht doch was steckt dahinter das der Goldpreis wie eine gezündete Rakete hoch schießt? Die reiche Gesellschaftsschicht fürchtet das ihr angelegtes Kapital am Finanzmarkt nicht mehr sicher ist und eines Tages einer Geldentwertung bzw. Enteignung zum Opfer fällt. Sie tren-

nen sich von ihren Kapitalanlagen mit dem Ziel in dieser ungewißen Zeit so schnell wie möglich in Gold zu investieren hat zur Folge das die Nachfrage nach Gold enorm gestiegen ist die Schürfge-

biete auf diesem Globus den Bedarf kaum decken können - es ist logisch das sich dieses ausein-

ander klaffende Verhältnis im Goldpreis nieder schlägt. Das kurz auflammende Hoch über $2.000,-- sind Vorzeichen weltweiter Börsekursveränderungen es ist durchaus möglich das der US $, der Petro $, der Euro abgewertet wird falls die 2. Welle von Covid 19 die Weltwirtschaft und Finanzwelt lahm legt. China ist am besten Weg die Amerikaner vom Weltmarkt zu verdrängen. Menschen die so gut wie nichts verlieren können leben angstfrei in unsicherer Zeit. Wer um sein Geld Angst hat und will in Gold investieren soll sich unbedingt bei Edelmetall-Experten genau informieren auf was er sich einlässt. Als Laie in Gold zu investieren ist wie ein Seiltanz ohne Auffangnetz - Finger weg!