Endlich hat der Bezirksvorort einen Wirt bekommen, der sich traut was zu unternehmen, um junge Leute zum Fest zu locken. Kein Zweifel ist angebracht spielt das Wetter mit kommen sie reichlich.

Es sind hauptsächlich Jugendliche, die von zu Hause weg wollen - nur wohin stellt sich ihre Frage.

Der Paecock Wirt hat es verstanden wie man die herholt - ein bar weiße große Schirme darunter Tische Sessel umgeben von grünen höher wachsenden Pflanzen auf der Gegenseite blaue große Schirme mit schönen Sommergarnituren laden zum Verweilen ein. In den benachbarten Bezirks-

orte ist am Abend tote Hose also wohin fahren wir - klar zum Peacock den dort ist regelmäßig was

los. Die nahe gelegenen Lokale profitieren ebenfalls vom guten Peacock Besuch. Der Lokalbesitzer

scheut keine Kosten lässt Musiker aufspielen, die viel Lärm produzieren von Melodie, Rhythmus

nicht viel halten ältere Zuhörer schnell vertreiben. Der unmusikalischen Jugend gefällt der Lärm, obwohl sie kein Wort verstehen was die Lärmmacher von sich geben. Das ist der Wermutstropfen bei diesem tollen Fest - an vieles hat man gedacht was zu einem Fest dazu gehört. Es sind dritt-

klassige Musikanten, die für den Veranstalter noch leistbar sind. Gute Musiker die melodisch, rhythmisch begeistern können sind für den Peacock-Lokalbesitzer zu teuer. Für die jungen Gäste genügt ein ordentlicher Lärmpegel, um zufrieden gestellt zu werden. Unter dem Motto: alles für

die Jugend gestaltet er die Festl - die Alten sollen bei der Klotze bleiben.