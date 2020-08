Die Mehrpension soll die fortgeschrittene Verarmung vieler Menschen in unserem Land ein-

bremsen. Die fortschreitende Verteuerung unseres Lebens sind Vorzeichen auf Ereignisse die wir nicht für möglich gehalten hätten. Geld das nicht aus der Wirtschaft kommt von der Regierung beschafft von EZB bildlich gedruckt wird über elektronischen Weg zur Nationalbank > Banken zu kommt ist eine wertlose Geldscheinvermehrung heizt nur weiter den Schuldenberg an - nicht nur bei uns, weltweit führt diese Entwicklung zu keinem guten Ende. Die History belehrt uns eines besseren: vor fast 97 Jahre passierte schier unglaubliches in Deutschland, Österreich (Kriegsver-

lierer) es kam 1923 zu einem Finanzkolaps der die Wirtschaft beider Länder mit aller Wucht traf. Ein Heer von Arbeitslose und große Verarmung in der Bevölkerung war die Folge. Unsere Genera-

tionen können sich nicht im geringsten vorstellen was damals vorging - es gab kein soziales Auffangnetz! Das unrühmliche Ende des Krieges löste nicht sofort die Katastrophe aus das aus-

schweifende Leben auf Pump (es wurde getanzt, gefeiert als gäbe es kein Morgen mehr) ergriff beide Länder wie Siechtum. Die Staatskassa war nach dem Kriegsende leer, die Verschuldung der Bevölkerung explodierte nahezu unaufhaltsam, die Preise fuhren himmelhoch, das Geld war schnell wertlos es mußte neu entworfen in sehr große Stückzahlen gedruckt werden um zu Über-

leben. Menschen die das erlebt haben erzählten das man mit der Tasche, Korb voller Geldscheine das notwenigste einkaufen ging. Amerika ist am besten Weg die Apocalypse zu wiederholen - die Weltmacht von gestern ist so gut wie pleite.