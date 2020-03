Für viele von uns ein Tabu-Thema den über nackte Tatsachen redet man nicht gerne es ist sowas

wie ein geheimnisvolles Tun das man persönlich nicht bekannt gibt. Offene Menschen die über Sex

ungeniert plaudern für die sind Pornografie-Video klein Tabu im Gegenteil sie wirken anregend beim Sex. Das Porno Gewerbe in einigen Länder wie z.B.: in Russland, Asien auch die prüden Amerikaner sind eifrig bei der Sache wird für die Filmemacher ertragreich sein sonst gäbe es nicht ein großes Angebot am Markt. Einige Darsteller-/Innen werden ebenfalls gut verdienen die allermeisten aber nicht. Was die Qualität der Video betrifft gibt es krasse Unterschiede von "dreckig" bis "gut" hat man die Wahl. Ein kaum kontrollierbares Problem haben Eltern, alleinerziehende Mütter, Väter mit den Videos für ihre kleine bzw. minderjährige Kinder die bereits Zugang zum Internet haben den schnell finden sie heraus wo man Porno-Videos sehen kann. Wenn beide Elternteile in der Arbeit stehen hindert sie ja niemand ihre Neugierde zu stillen. Man soll sich nicht wundern wenn es bei minder-

jährigen zu ungewollter Schwangerschaft kommt.