Haben Sie schon davon gehört das ausländische Ernteaushelfer, Migranten in der Nahrungsmittel-

industrie, Leiharbeiter, im Baugewerbe, Pflegerinnen dazu zählen. Ernteaushelfer kommen aus

Ungarn, Rumänien, Bulgarien arbeiten z.B.: in der Spargelernte 12 h und auch mehr für einen Brutto - Schundlohn der weit unter dem Kollektivlohn liegt. Ihre Arbeit hält nicht jeder Erntehelfer aus den bei der Spargelernte kniet man - 1 h Mittagszeit wird in eingeräumt wenn sie die Arbeit nieder legen hausen sie zusammen gepfercht in einem kleinem Raum nicht selten ohne fliessen-

des Wasser und Strom. Den Migranten geht es bei uns nicht besser wenn sie in der verarbeitenden Nahrungsmittelindustrie, Fleischindustrie am Fließband eingeteilt werden. Es kam schon vor das

hinter einem Fließband-Leiharbeiter einer mit der Stopuhr stand. In Deutschland flog jetzt durch

die hohe Zahl von Corona Virus infizierte der ausbeuterische Skandal in der größten Schweine-

fleischindustrie in der EU auf. Ungeheurlich was sich dort unbemerkt abspielte ohne das die

Ausbeuterei ans Tageslicht kam. Jetzt griff die Regierung ein und setzte gesetzliche Maßnahmen

was die Arbeitszeit, die Entlohnung, soziale Leistungen, die Unterbringung betrifft. Regelmäßig wird das Arbeitsinspektorat kontrollieren bei Verstoß gibt es hohe Geldstrafen gegen die Eigen-

tümer. Im Bau-/ Baunebengwerbe ertappt man immer wieder Schwarzarbeiter bei Subunter-

nehmer. Ausländisches Pflegepersonal ist bereits besser im sozialem Netz eingebunden als

Raumpflegerinnen, Gartenarbeiter die meistens aus dem benachbarten Sopron kommen in der Regel 10,-- für die h verlangen. Noch schlimmer ergeht es Migranten aus Afrika in Italien, Spanien

unmenschlicher geht es wohl nimmer und sehr viele Leute in beiden Länder schauen weg ohne

lautstark zu protestieren damit die unmenschliche Behandlung aufhört. Wir Konsumenten wissen so gut wie nichts unter welchen harten Arbeitsbedingen unser Bund Spargel, unsere beliebten Erdbeeren auf den Markt kommen oder unter welchem hohem Zeitdruck der Schweine-/Rind-

fleischzerleger unser Schnitzel, unser Steak herunter schneidet. Leiharbeiter haben keine Rechte keinen Arbeitsschutz auf soziale Leistungen können jederzeit gekündigt werden. Je länger der Leiharbeiter bei der selben Firma bleibt umso mehr wird er sozial ausgebeutet. Das ist die andere Seite vom sozialem Österreich wenn einige unserer Landsleute unsere Sozialpartner kritisieren das Land ist übersozial.